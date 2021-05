Haarlem NL V Een tandenpoetsfeestje in Haarlem met handige tandpasta-tabletten

Bij de familie Radix in Haarlem is tandenpoetsen geen gedoe meer, maar juist een feest. Maar dat was niet altijd zo. Peter zag lange tijd met lede ogen aan hoe de tandpasta vooral in de badkamer terecht kwam en niet op de tandenborstel van de kinderen. Laat staan dat de kindergebitten er mee gepoetst werden. Daarom bedacht Peter tandpasta-tabletten speciaal voor kinderen. En het allerbelangrijkste: een liedje waardoor tandenpoetsen opeens een feestje werd.

Het betekent ook dat Peter voor het eerst van zijn leven een echte ondernemer is met een eigen bedrijf. Voorlopig geen luxe, want het is vooral hard werken. Als startende ondernemer moet er namelijk heel veel geregeld worden en dat moet je allemaal zelf doen. Een groot netwerk komt dan wel van pas.

NH / Pak An Doen

Speelman & Speelman wilden wel een liedje maken waarmee het tandenpoetsen voor kinderen geen straf, maar een feestje is. De klanken van het lied maken je vrolijk en de tekst legt uit hoe de kinderen hun tanden moeten poetsen. Inmiddels gaan de kinderen van Peter Radix zonder morren naar de badkamer, en nu doen ze dat ook zonder het lied.

Quote "Veel kinderen vinden het al magisch om een tablet in hun mond te stoppen" Peter Radix

Het is even wennen, maar tandenpoetsen begint nu met een tabletje waarop je mag kauwen. In je mond gaat het bruisen, waarna de tandenborstel zijn ritmische werk kan doen. "De tabletten zijn ontwikkeld in samenspraak met tandartsen", aldus Peter. "En voor wie dat wil bestaat er ook een versie met fluor."

Radix ervaart ondernemen als een achtbaan waar je telkens een looping maakt, over de kop gaat en af en toe dat onderbuik gevoel hebt van 'gaat het goed of gaat het niet goed, maar het is vooral heel erg leuk'.

NH / Pak An Doen

Radix is niet de enige die gelooft in tandpasta-tabletten. Meerdere ondernemers brengen dit inmiddels op de markt maar Peter Radix maakt zich geen zorgen. "Ik wil nog dit jaar marktleider worden in Nederland", zegt hij met een glimlach. Aan ambities geen gebrek.