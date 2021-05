Eerste Nachtwacht Talkshow: Jos Wienen in hol van leeuw verweert zich kranig

Het nachtleven in Haarlem is de afgelopen jaren nogal ingedut. Verdwenen clubs komen niet terug en ondernemers wordt het door vele regels niet makkelijk gemaakt. Om de discussie over de nachtcultuur te voeren is er Nachtwacht Talkshow in Patronaat. Gisteravond was de eerste editie.

Michael van der Putten

De Nachtwacht Talkshow zijn drie livestreams vanuit Patronaat waarin ondernemers, muzikanten en andere 'nachtvlinders' uit de nachtcultuur onder leiding van Giel Beelen met elkaar in gesprek gaan. Met de Nachtcultuur wordt een breed spectrum van het uitgaansleven, clubs en creatieve broedplaatsen bedoeld. Bijzondere gast van deze eerste avond was burgemeester Jos Wienen die zich - in het hol van de leeuw - kranig verweerde.

Waarde van de nacht Voordat de burgemeester plaatsnam aan tafel, werd er vooral gesproken over de waarde van de nacht. Kijkers van de livestream, die te volgen was via Twitch, zagen hoe de Haarlemse muzikant Yorick van Noorden vertelde dat je 's nachts mensen ontmoet die je normaal niet tegenkomt: "Overdag zien mensen personen die ze al kennen, bijvoorbeeld op hun werk of thuis. In de nacht ontmoet je nieuwe mensen met nieuwe ideeën. En dat heeft mij als artiest zeker geholpen." MC Salim El Ater haakte daarop in: "In het nachtleven kunnen mensen van andere culturen elkaar meer ontmoeten. In de Stalker had je beneden technofeesten en in de bovenzaal draaiden ze hiphop. En die kwamen elkaar op de wc tegen. Dat was lachen. Het is zo jammer dat Stalker nu verdwenen is."

Michael van der Putten

Wijzen naar de gemeente Joost Rijmenam, die met zijn kroeg Stiels in dé uitgaansstraat van Haarlem zit, beaamt dat het spijtig is dat er veel clubs in Haarlem zijn verdwenen en dat er veel mensen met veel geld in dure panden zijn gaan wonen. "Zij willen wel de lusten maar niet de lasten. Mensen met geld kunnen alleen nog in Haarlem centrum wonen. Sommige van hen weten niet eens dat ze naast een kroeg zijn gaan wonen. Maar dan gaan ze wel klagen. En die klagers zijn juist de mensen waar de gemeente naar luistert."

En juist om de gemeente leek het deze avond te doen. Het was dan ook moedig dat Jos Wienen in het tweede gedeelte van de livestream plaatsnam aan tafel. Giel Beelen voelde hem scherp aan de tand over het plan om de openingstijden te verruimen. Maar de burgervader bleef pragmatisch in zijn benadering. "Ook voor mij is de nachtcultuur een stukje ontspanning, maar de nacht is er niet alleen voor diegenen die willen uitgaan, maar ook voor de slapers. En die twee dingen moeten wij in de poltiek met elkaar zien te matchen." Echt verder zijn de partijen nog niet gekomen. Gelukkig zijn er op 18 en 25 mei nog twee livestreams.