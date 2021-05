Vorig jaar veel meer overlast door herrie: bekijk hier de meldingen in jouw gemeente

Boren, ruziënde buren, een stiekem huisfeest: sinds de uitbraak van het coronavirus is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Het aantal herriemeldingen in onze provincie steeg zelfs met 80 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt op basis van politiecijfers . Nergens anders in het land steeg het aantal meldingen van geluidsoverlast zo hard.

De gemeenten Den Helder (1.288 meldingen) en Zandvoort (389 meldingen) staan landelijk zelfs op plek twee en drie als het gaat om de meeste meldingen van geluidsoverlast ten opzichte van het aantal inwoners. In 2019 was Zandvoort ook al de gemeente met de meeste geluidoverlast in Nederland.



De gemeenten Alkmaar, Amsterdam en Haarlemmermeer noteerden een verdubbeling van het aantal geluidsklachten. Vooral in de zomermaand augustus werd er meer geluidsoverlast gemeld dan normaal, maar ook in januari en februari lag het aantal meldingen bijna dubbel zo hoog.

Volgens de politie werd de afgelopen tijd meer overlast ervaren omdat Nederland gedurende het jaar massaal thuis moest blijven. Hoewel er vaker werd geklaagd over overlast door geluid in het algemeen, zoals van buren of mensen op straat, daalde het aantal overlastmeldingen rond evenementen en rond de horeca het afgelopen jaar wel.



Naast een stijging van klachten over geluidsoverlast kreeg de politie ook meer telefoontjes binnen over overlast van jeugd, over zwervers en verwarde personen.

Bekijk op de kaart hieronder hoeveel meldingen van geluidsoverlast er zijn gedaan in jouw gemeente.