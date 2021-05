Dieven roven voor duizenden euro's aan apparatuur uit Museum BroekerVeiling

Inbrekers hebben hun slag geslagen in Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk. In de nacht van zondag op maandag hebben ze duizenden euro's aan apparatuur en gereedschap buitgemaakt.

De dieven verschaften zich toegang tot de boetjes - schuurtjes - achter op het museumterrein door de sloten kapot te slaan. Volgens het museum zijn door de inbraak "vooral de vrijwilligers gedupeerd die met de gestolen apparatuur werken".

"Vrijwilliger Guus is maar naar huis gelopen om een krat van zijn eigen gereedschap te halen. Want 'dan kunnen we in ieder geval aan de slag'", laat het museum weten.

Wie meer denkt te weten wordt verzocht dit door te geven aan het museum via [email protected]. De meldingen worden doorgegeven aan de politie.