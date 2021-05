Ook Zomerfestival in IJmuiden gaat dit jaar niet door

Het festival stond dit jaar gepland op woensdag 14 tot en met zondag 18 juli. Volgens het huidige openingsplan van de overheid zouden vanaf 7 juli evenementen zoals festivals weer mogelijk moeten zijn. Maar de exacte regels en voorwaarden over het houden van een festival zijn nog onduidelijk.

Bestuursvoorzitter bij Stichting Zomerfestival.IJmuiden Harald Heijmerikx laat weten dat het een lastige keuze is, maar dat het niet anders was. "Je moet reëel zijn. Natuurlijk vinden we het jammer, maar uiteindelijk gaat veiligheid boven alles", zegt Heijmerikx bij RTV Seaport.



De organisatie zegt reikhalzend uit te kijken naar de editie van volgend jaar, die als jubileumeditie stilstaat bij tien jaar Zomerfestival in IJmuiden. "We hebben in korte tijd al zeer positieve reacties over volgend jaar. Dat geeft ons weer volop energie om een prachtig feestje neer te gaan zetten", aldus Heijmerikx.

In februari werd al bekend dat het Havenfestival IJmuiden wederom niet door zal gaan, ook niet met een digitale editie. Het Havenfestival, dat dit jaar gepland stond op 19 en 20 juni, richt zijn pijlen ook op volgend jaar.