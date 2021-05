TERUGKIJKEN: Rutte en De Jonge kondigen versoepelingen aan in persconferentie

Vóór de persconferentie was het een en ander al uitgelekt. En die info bleek te kloppen: dierentuinen, bioscopen, pretparken, sportscholen en binnenzwembaden mogen weer open. Terrassen mogen van 06.00 tot 20.00 weer open, in plaats van 12.00 tot 18.00, zoals het nu is.

Voor buiten sporten ook meer mogelijkheden: mensen ouder dan 27 mogen ook deelnemen aan groepslessen buiten, mits de groep niet groter is dan 30 mensen. Binnensporten, in een sportschool dus, mag individueel of in kleine groepjes. Daarbij moet je altijd afstand houden.

Het kabinet houdt wel een slag om de arm: alleen als de ziekenhuisopnames een daling laten zien, gaan de versoepelingen echt door. Aanstaande maandag kan het kabinet alsnog op de 'pauzeknop' drukken, zei Rutte, als de cijfers opeens tegenvallen. Maar ze verwachten niet dat dat nodig zal zijn. "Alles wijst erop dat we een mooie zomer tegemoet gaan, maar het moet wel verantwoord", zei Rutte. Daarom nu 'stap twee met een pauzeknop'.

