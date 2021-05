STRAKS LIVE: Rutte en De Jonge kondigen versoepelingen aan in persconferentie

Zoals vaak het geval is, is het een en ander al uitgelekt. Zo horen we tijdens de persconferentie bijvoorbeeld dat dierentuinen, bioscopen, pretparken, sportscholen en binnenzwembaden weer open gaan. Die zogeheten 'doorstroomlocaties' mogen dan onder voorwaarden weer mensen binnenlaten.

Voor buiten sporten worden de mogelijkheden verruimd en ook muziekscholen mogen weer open. De versoepelingen gaan waarschijnlijk op 19 mei in. Volg de persconferentie live via onze site of bij NH Nieuws op televisie.