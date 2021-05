Buurt in actie tegen geweld in Zuidoost: "Het is nu niet veilig hier"

Directe aanleiding voor de demonstratie is het gewond raken van een kind van twee jaar oud door een verdwaalde kogel nabij station Kraaiennest. De aanleiding voor de Schietpartij is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar twee daders. De peuter heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten.

Veel mensen in de buurt reageren verontwaardigd. "Het is echt verschrikkelijk", reageert een jonge moeder. Ook een oppasmoeder van de nabij gelegen speeltuin is boos. "De slechte jongens moeten weg uit deze buurt", vertelt ze. "We willen in een veilige omgeving zijn. Het is nu niet veilig hier."

Geweldscultuur

Volgens Mike Brantjes van 'Hart voor de Kbuurt' moet er meer gebeuren om het geweld onder jongeren in Zuidoost tegen te gaan. "Er heerst hier al heel lang een geweldscultuur, er zijn veel te veel wapens op straat, zelfs jonge kinderen die lopen soms met grote messen rond", vertelt hij.

Volgens Brantjes is er niet één pasklare oplossing voor het probleem. "Het begint bij de opvoeding, bij de thuissituatie. Het heeft met huisvesting te maken, met opleiding en met handhaving", vertelt hij.

Centjes

Ook moet er volgens Brantjes meer geld gaan naar sociale projecten in Zuidoost. "Er wordt hier een jongerencentrum gebouwd, dat heeft gewoon centjes nodig. Wij zijn bezig met de oppasmoeders van Kraaiennest om op de speeltuin te letten, dat heeft gewoon centjes nodig.""

De demonstratie begint zaterdag om 14.00 uur en start bij metrostation Kraaiennest.