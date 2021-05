Geen 'bokashi-debat' na brief met beloften van wethouder Slegers

Het aangekondigde interpellatiedebat over het gebruik van de bodemverrijker bokashi in de gemeente Zaanstad gaat niet door. Verschillende Zaanse partijen hadden dat debat aangevraagd naar aanleiding van de vele vragen die ze nog hadden. Na een brief van wethouder Slegers trokken verschillende partijen hun steun voor het debat in.

NH Nieuws

Tussen de bodemverrijker die werd uitgestrooid in de hele gemeente bleek allerlei troep te zitten. Omdat het uitstrooien ervan doorging terwijl bekend was dat er afval in zat, stuurden de partijen Lokaal Zaans en de SP een brandbrief. Toen die niet werd beantwoord volgde een interpellatieverzoek - een verzoek om een spoeddebat. Inmiddels heeft de gemeente het gebruik van bokashi gestopt.

Verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers stuurde gisteren een memo naar de gemeenteraad waarin hij aankondigde dat er per direct gestopt werd met het maaien op plekken waar bokashi is uitgestrooid. Daardoor kon het afval dat er tussen de bodemverrijker zat niet verder versnipperd worden. Daarnaast kondigde hij aan dat er extra opruimronden komen om het vuil op te rapen. In Poelenburg lijkt dat te zijn geslaagd, verslaggever Mischa Korzec meldt dat er nauwelijks meer troep te vinden is. In de brief van Slegers staat dat er binnenkort meer informatie komt over 'de toekomstplannen met bokashi, waar het is misgegaan met de toepassing en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Eén van deze verbeteringen is het eerder en pro-actief informeren van inwoners en raadsleden over dit onderwerp.'

Quote "Er is niet eens een mogelijkheid om erover te praten. Het is de arrogantie van de macht" raadslid sp roland van braam

Raadslid Roland van Braam van de lokale SP vindt het jammer dat er geen debat komt. Doordat zes partijen hun steun introkken en zich afmeldden, zijn er morgen niet voldoende raadsleden aanwezig om het debat te voeren. "Bij de Tweede Kamer hebben ze het over macht-tegenmacht. Wat je hier ziet gebeuren is hetzelfde. We hebben gebruik gemaakt van een democratisch instrument, het interpellatiedebat om met de wethouder in discussie te gaan. Als andere partijen het daar niet mee eens zijn, kan je daarover discussiëren in de gemeenteraad. Maar dat wordt ons nu ook al ontnomen. Er is niet eens een mogelijkheid om erover te praten. Het is de arrogantie van de macht."