Pride gaat dit jaar door, geen botenparade

Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, zegt dat er samen met de gemeente gewerkt wordt aan het "meest haalbare" programma. "Dit betekent dat we alle onderdelen bekijken en bepalen hoe deze verantwoord door kunnen gaan met de dan geldende maatregelen. Met de 1,5 meter maatregel en testen voor toegang is de botenparade helaas geen optie", stelt Spee.

Nagenoeg onmogelijk

Ook burgemeester Halsema heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over het besluit van de Pride om de botenparade dit jaar te schrappen. "Het is nog niet zeker welke restricties en maatregelen er eind juli en begin augustus van kracht zijn, maar de kans is aanzienlijk dat deze de organisatie van een grootstedelijk evenement met vrije toestroom van bezoekers, zoals de botenparade, nagenoeg onmogelijk maken", stelt Halsema.

Spee hoopt dat de feesten wel kunnen doorgaan. De Pride duurt van 31 juli tot en met 8 augustus 2021, rond die tijd zouden feesten en kleinschalige evenementen mogelijk weer toegestaan zijn. Er wordt volgens de organisatie uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van de Pride.

Gezichtsbepalend

Vorig jaar werd de Canal Parade vanwege de coronamaatregelen al doorgeschoven naar dit jaar, maar de botenparade verschuift nu dus met toestemming van de gemeente nog een jaar verder. "Voor de gemeente is het van belang dat door dit besluit een grotere zekerheid ontstaat dat Pride Amsterdam, het voor de stad zo belangrijke evenement, hierdoor in 2022 wel kan plaatsvinden inclusief de gezichtsbepalende botenparade", aldus Halsema.

Begin juli zal het definitieve programma van de Pride van dit jaar bekend worden gemaakt.