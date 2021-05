Gooise GGD heeft genoeg medewerkers voor massale vaccinaties vanaf juni

De Gooise GGD heeft genoeg personeel om straks de gewenste 3.600 coronavaccinaties per dag te geven. Dat reageert de GGD op het nieuws dat er landelijk een flink tekort aan vaccinerend personeel is om vanaf juni het vaccineren flink op te schalen.

Landelijk zijn er nog zeker 6.000 mensen nodig om het massale vaccineren soepeltjes te laten verlopen. De verschillende GGD'en hebben al 7.000 mensen rondlopen, maar er zijn er zeker 13.000 nodig om coronavaccins te zetten en toezicht te houden op het vaccineren.

Dat tekort speelt niet bij de Gooise GGD, zo laat het vandaag weten. "Gelukkig beschikt GGD Gooi en Vechtstreek op dit moment over voldoende gekwalificeerd personeel om volgens landelijke planning te vaccineren."

De Gooise GGD laat wel weten dat het sinds het nieuws veel gebeld en gemaild wordt door mensen die zich melden om te helpen met het vaccineren. "Onze waardering hiervoor is groot", laat de GGD weten. "Mensen die toch hulp willen aanbieden worden geadviseerd om zich aan te melden bij een van de organisaties die aanbod van hulp voor de zorg en de aanpak van corona verzamelen."

Veel meer prikken

De Gooise GGD zet momenteel gemiddeld zo'n 1.800 coronavaccins per dag, verdeeld over drie locaties. Maar de komende tijd schalen ze flink op. Als straks alle vaccins volgens planning worden geleverd, kan de GGD in 't Gooi 3.600 prikken per dag zetten. Dat komt neer op zo'n 30.000 vaccins per week.

De piek van het vaccineren in 't Gooi wordt verwacht tussen eind deze maand en eind juni.