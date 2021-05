Kooksfabriek 2 nu ook muzikaal onder vuur: 'protestsong' tegen Tata Steel op vinyl

Tata Steel ligt onder vuur. Van alle kanten is er kritiek op de fabriek vanwege de schadelijke uitstoot, vooral in Wijk aan Zee. Maar zo nu en dan klinkt er een mildere, creatieve oppositie. Eerder is in de badplaats de Tata Tango gemaakt en nu is er een lied over kooksfabriek 2. De maker is Ab Winkel.

Winkel, muzikant en liedjesschrijver uit Wijk aan Zee, neemt in zijn song kooksfabriek 2 op de hak. De verouderde fabriek krijgt weliswaar een opknapbeurt, maar volgens veel mensen in Wijk aan Zee zou sluiting van de fabriek de beste oplossing zijn. Met enige regelmaat ontsnappen stoffen uit de pijpen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Vinyl

Het lied is onderdeel van het op vinyl uitgebrachte 'Zwaaen', waar twaalf nummers op staan. Gezien de actualiteit vond Winkel, geboren en getogen in Velsen-Noord en al weer jaren woonachtig in Wijk aan Zee, dat een song over kooksfabriek 2 daarop niet mocht ontbreken. "De liedjes gaan over mijn leefomgeving. Dan kun je niet om de kooksfabriek heen. Er is veel kritiek op, iedereen heeft er een mening over. Dan wil je daar iets mee."

Behalve kritiek op Tata Steel ('Het bedrijf moet zijn afspraken nakomen') is het lied een ode aan het werk van de Dorpsraad en met name Linda Valent, uithangbord van de Dorpsraad. Zij is met een fragment uit een interview te horen op de plaat.