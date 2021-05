Briefje na 43 jaar teruggevonden: 'Hier woonde Fred Visje, motorcoureur'

"Hier woonde Fred Visje, motorcoureur." Deze woorden werden door de destijds twaalf jarige Fred Visje opgeschreven op een papiertje. Hij plakte het briefje op 23 februari 1978 achter een paneel, in de hoop dat als er nieuwe bewoners in het huis kwamen wonen, zij het zouden vinden. En hoewel Jaschenka van den Ancker al weer achttien jaar in het huis in Venhuizen woont, kwam zij afgelopen vrijdag pas tot deze ontdekking. De schrijver van het briefje is gevonden en komt donderdag met zijn zus langs in hun ouderlijk huis.

Jaschenka en haar gezin kwamen achttien jaar geleden wonen aan de Nieuwstraat in Venhuizen. "We hebben in die jaren een hoop veranderingen en verbouwingen doorgevoerd in het huis", zegt ze tegen WEEFF. "Toen zijn we nooit iets tegengekomen, waar ik eigenlijk wel op hoopte en wat ik een beetje verwachtte."

En toen was het afgelopen vrijdag. Jaschenka wilde aan de slag met een nieuw project in het huis: een oude paneeldeur. "Ik wilde die deur nu graag hebben, maar er zat nog een plaat voor. Bij het weghalen van die plaat kwamen wij erachter dat er op de achterkant een briefje was geplakt."

Oude buurman

Fred Visje schreef het briefje op donderdag 23 februari 1978, toen hij twaalf jaar oud was. Naast de datum van het schrijven en zijn tekst valt ook op dat hij zijn handtekening erbij had gezet en de woorden 'motorcoureur'. Nadat Jaschenka een oude buurman had benaderd, die destijds naast de familie Visje woonde, vertelde hij dat de familie waarschijnlijk naar Hoorn was verhuisd.

"Hij vertelde mij toen al oude verhalen over Fred, zijn vader en de rest van zijn familie. Ik ben heel benieuwd welke verhalen hij zelf heeft en hoe hij het vindt om weer in zijn ouderlijk huis te komen", vertelt Jaschenka.

Gevonden via Facebook

Ze besloot om de brief afgelopen vrijdag direct op Facebook te delen in een groep voor en over Venhuizen. "Ik heb dat eerder gedaan voor mijn familiestamboom", aldus Van den Ancker. "Via die weg heb ik een hoop familieleden terug kunnen vinden."

Op deze oproep met het 43 jaar oude briefje kwamen talloze reacties binnen. "Hij is geloof ik meer dan 350 keer gedeeld, en ook in andere groepen buiten Venhuizen. We kregen er een hoop leuke reacties op", zegt Jaschenka. "In een van de reacties vroeg iemand zich af of Fred ook daadwerkelijk motorcoureur is geworden of dat hij überhaupt een motor heeft gekocht."

Fred zelf werd niet gevonden via het sociale medium, maar zijn zus afgelopen zondag wél. Fred zit namelijk zelf niet op Facebook. Zijn zus, die momenteel in Hoorn woont, kwam op de hoogte van de oproep, lichtte haar broer in en er is zelfs al contact geweest.

"Ik heb hem zelf nog niet gesproken, maar hij en zijn zus komen aanstaande donderdag bij ons langs", zegt Jaschenka. "Hij was heel enthousiast toen hij hoorde van het briefje en wil graag langskomen. Ik ben heel benieuwd welke verhalen hij heeft en hoe zij nu kijken naar hun ouderlijk huis."