Amsterdam NL V Zanger en vormgever Peter te Bos: "Ik ben een zeer ambachtelijk man"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat zanger en vormgever Peter te Bos. We kennen hem natuurlijk als de voorman van Claw Boys Claw, maar hij was ook jarenlang de vormgever van Lowlands.

Peter te Bos - Robert Jan de Boer

Biografie: Naam: Peter te Bos Geboren: Amsterdam, 24 december 1950 Beroep: grafisch vormgever, zanger (Claw Boys Claw) Erelijst: BV Popprijs, 1987

Vormgevershol "Welkom in het vormgevershol van Peter te Bos", zo worden we door zanger/vormgever Peter te Bos verwelkomd. Peter is een verzamelaar. Overal staan of hangen dingen die door hem zijn verzameld. Witte plekken op de muur zijn er nauwelijks. "Het is veel, maar het is nog lang niet genoeg. Zo'n muur is een mooi typering van de manier waarop ik werk", voegt hij eraan toe. Inspiratie ziet hij in alles om hem heen: "Dat kan zijn van een raamkozijn tot een patat met."

Ambachtelijk "Ik ben een ambachtelijk man", zegt Te Bos. "Ik hou van klooien en knippen." Ter illustratie pakt hij er een paar papieren maskertjes bij, die bedoeld zijn om straks op de hoes te komen van de nieuwe cd van Claw Boys Claw. En wat het nu precies voorstelt, maakt niks uit. Het gaat om de vorm. Zijn twee carrières, die van zanger en die van vormgever, lopen zo dwars door elkaar heen en vullen elkaar naadloos aan. Te Bos begon ooit als vormgever. Later werd hij door de broer van zijn vriendin gevraagd om in zijn band te komen zingen. Hij was inmiddels al 32 jaar en had nog nooit gezongen. "Ik vond het heel gek om mijn stem te horen op een cassettebandje. Ik deed maar wat." Maar dat wende snel. "Ik weet nog wel dat de jongens me om acht uur 's ochtends bij mijn studio afzetten na een optreden", herinnert Te Bos zich, "en dat ik dan doorging met vormgeven. Die twee hebben elkaar altijd ontzettend goed aangevuld."

Muziek maken Muziek maken gaat bij Claw Boys Claw heel organisch. "Ik ga zitten met John, de gitarist. Die heeft dan een riedeltje en ik begin daar op te brabbelen in een soort van steenkolenengels. Dan groeit zoiets. Je hebt dan de kans dat het ineens gaat vloeien, dat het werkt. Die teksten evalueren ook, daar gaat soms wel een half jaar overheen."

Vormgeving van Peter te Bos voor Lowlands - NH

Lowlands 23 jaar lang was Te Bos vormgever van Lowlands. "Dat waren affiches en badges en bandjes, maar ook dingen op het terrein. Ik heb ook de entree ontworpen. Daar heb ik heel veel plezier aan beleefd." Volgens Te Bos heeft zijn werk voor 90 procent bestaan uit heel hard werken. "Het begint met het harde werken. Het begint niet met op je luie stoel zitten en denken: 'wat zal ik vandaag eens gaan doen'. Of wachten op creativiteit. Als ik dat zou doen, was er niks uit mijn handen gekomen."