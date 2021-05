Topdrukte bij baklavabakkers: "Ik heb er honderd miljoen gemaakt!"

Vanavond komt de ramadan tot een einde en kan het Suikerfeest beginnen. Het zijn dus extra drukke tijden voor bakkers die zich hebben gespecialiseerd in midden-oosterse lekkernijen als baklava. Adem Yemen denkt dat hij 'wel honderd miljoen' van de kleine mierzoete rechthoekjes heeft verkocht.

Het is heel druk, zegt Adem. Eigenlijk heeft hij geen tijd, maar na aandringen maakt hij voor ons een uitzondering. Veel gebeurt met machines, maar het flinterdunne deeg maakt hij met de hand. Hij gebruikt echte pistachenoten, vertelt hij trots. "Geen cashew met kleurstof. Ook de siroop is zelfgemaakt en moet met een pollepel over de baklava geschonken worden. Zo hoort het, maar het spettert wel meer dan met een maatbeker."

Er wordt vooral 's nachts en heel vroeg in de ochtend gewerkt aan de enorme hoeveelheden baklava bij de bakkerij van restaurant Cecen in Zaandam. Dat heeft een groot voordeel, want bakker Adem eet overdag niets vanwege de ramadan. "Ik kan alleen 's avonds proeven."