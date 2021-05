Na dalende lijn, nu meer coronabesmettingen in de regio

De afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 860 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn 33 personen meer dan een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De teller van het aantal personen dat deze week in een ziekenhuis is opgenomen staat net als vorige week op tien. In de regio is onverminderd het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

Gemeente Edam-Volendam is al weken de koploper als het gaat om de meeste coronabesmettingen. Voorgaande weken daalde het aantal besmettingen, maar nu lijkt de dalende lijn plaats te maken voor een stijging. Per 100.000 inwoners zijn in Edam-Volendam de afgelopen week 411,6 besmettingen geconstateerd. Dat betekent in de praktijk dat er 149 geregistreerde coronabesmettingen bij zijn gekomen. Dit zijn er drie meer dan vorige week.

Ook in de Beemster stijgen de besmettingscijfers. Daar zijn per 100.000 inwoners 279,4 mensen positief getest. Dit betekent dat in de praktijk er slechts 28 geregistreerde besmettingen zijn. Dit zijn er 13 meer dan vorige week.



In de teststraten blijft volgens de GGD zo'n 35 procent van de capaciteit onbenut. Het aantal positieve uitslagen steeg in de regio naar 14 procent. Dit is twee procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Medische risicogroep krijgt vaccinatie

Bij het vaccineren zijn de mensen die volgens hun huisarts tot medische risicogroep behoren aan de beurt. De GGD laat weten dat deze personen vanaf zes mei een oproep op de deurmat kunnen verwachten. De uitnodigingen worden in fases verstuurd.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: