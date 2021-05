Nieuw hoofdstuk in politieke soap Opmeer: Mario Appelman legt raadslidmaatschap neer

Het bestuur en fractie van DSV herkent Mario’s beweegredenen maar 'betreurt in hoge mate zijn besluit'. Hij blijft lid van de partij en blijft zich inzetten voor de belangen van de inwoners van Opmeer.

Appelman zal in de raadsvergadering van 23 juni aanstaande een uitgebreide verklaring geven voor zijn besluit. De werkzaamheden als fractievoorzitter van DSV worden overgenomen door Charlotte Zeilstra tot aan de verkiezingen in maart 2022. Sven Bruin wordt door DSV voorgedragen als nieuw raadslid.

Onrust in Opmeerse politiek

Het is al langere tijd onrustig in de Opmeerse politiek. Zo is in mei 2020 is coalitie geklapt. Daarbij heeft Opmeer grote financiële problemen en hangt de vraag in de lucht of ze niet beter kunnen fuseren met omringende gemeenten om het hoofd boven water te houden. En de gemeente haalde het landelijke nieuws met het invoeren van een extreem hoge OZB. Ook was er kritiek op DSV omdat die vanwege corona niet fysiek bij vergaderingen aanwezig wilden zijn.

Alex Kalthoff, bestuurder van DSV, wil er verder niets over kwijt. Mario Appelman zelf was niet bereikbaar voor commentaar.