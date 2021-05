Daling aantal coronabesmettingen, steeds minder West-Friezen belanden in ziekenhuis

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De daling in het aantal positieve testen betekent ook dat het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn minder patiënten uit de regio op hoeft te nemen. Zij blijven het echter onverminderd druk houden op de afdelingen door het opnemen van patiënten die buiten de regio wonen.

In de afgelopen twee weken zijn 696 mensen in West-Friesland positief getest op corona. In deze periode belandde één persoon in het ziekenhuis en overleed één persoon uit de gemeente Opmeer aan de gevolgen van corona. In de twee weken hiervoor werden 924 mensen positief getest op het virus.

De gemeente Stede Broec spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 400,4 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 87 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 144.

In Medemblik ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 286 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 129 personen positief hebben getest op corona.

Dijklander Ziekenhuis

De daling van het aantal positief geteste mensen op corona in West-Friesland houdt ook in dat er minder mensen uit de regio in het ziekenhuis opgenomen moeten worden met corona-gerelateerde klachten. Vorige week meldde woordvoerder Ellen van Ruiten van het Dijklander al dat het ziekenhuis steeds minder patiënten uit de regio hoeft op te nemen.

"Maar dat betekent niet dat wij het rustiger aan kunnen doen", zegt Van Ruiten. "Al onze bedden zijn nog steeds bezet. Net als in het begin van de coronapandemie kunnen wij mensen van buiten de regio een plaats bieden op de covid-afdeling en op de IC."

Solidariteitsprincipe

Marjolein Beijne van het Dijklander beaamt dat de corona-afdeling van het ziekenhuis vorige week vol lag en dat het ziekenhuis deze week met name op de Intensive Care minder patiënten uit West-Friesland op hoeft te nemen. "Eerder zag je ook dat onze regio in het land erg hoog scoorde qua aantal ziekenhuisopnames. Dat is de laatste weken gelukkig niet meer het geval."

"Dat betekent dat bij ons het solidariteitsprincipe in werking wordt gesteld", legt Beijne uit. "Als er een overbezetting in andere ziekenhuizen is, wordt gekeken in welk ziekenhuis op dat moment plaats is."

In februari beleefde het Dijklander Ziekenhuis een 'trieste mijlpaal', toen zij de eerste patiënt met corona via een helikopter over moesten dragen aan een ziekenhuis in Maastricht. Deze week gebeurde het omgekeerde. Zowel op zondag als op maandag werd een coronapatiënt met de helikopter naar het Dijklander Ziekenhuis vervoerd. "Het toont aan dat we er nog lang niet zijn", zegt Marjolein Beijne. "Het is te hopen dat de daling van het aantal besmettingen doorzet en dat we ook gaan zien dat de ziekenhuizen steeds minder patiënten op hoeven nemen."

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: