Volt wil meedoen aan Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen

De politieke partij Volt, die tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer drie zetels haalde, hoopt ook in de Amsterdamse gemeenteraad terecht te komen. Dat heeft Volt laten weten via Twitter.

De partij heeft een Amsterdams twitteraccount gemaakt. Een van de tweets is geretweet door de landelijke fractie.

Bijdrage

"Volt Amsterdam kondigt hierbij graag aan de intentie te hebben om deel te nemen aan de gemeenteraadverkiezingen van 2022!", laat de partij in die tweet weten. "Wij willen een bijdrage leveren aan de gemeente Amsterdam waarbij de Volt-waarden: transparantie, democratie, inclusiviteit en pragmatisme, centraal staan!"

Op vragen van twitteraars over standpunten over festivals en erfpacht heeft Volt naar eigen zeggen een heel saai antwoord: "We zijn nog in het proces van formuleren van lokaal beleid dus hier hebben we nog geen officieel standpunt over." Wel belooft de partij binnenkort met meer informatie te komen.

6 procent

Tijdens de afgelopen Tweede Kamer Verkiezingen koos 6 procent van de Amsterdamse kiezers voor Volt. Ter vergelijking: BIJ1 kreeg net zoveel Amsterdamse stemmen. De grootste partij werd D66 met 23 procent van de Amsterdamse stemmen. De SP kreeg minder Amsterdamse stemmen dan Volt: het ging om 5 procent.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden op woensdag 16 maart 2022 plaats.