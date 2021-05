Zo zorgen Rakan en z'n vrienden voor positiviteit bij winkelcentrum de Grote Beer

Het pleintje voor winkelcentrum de Grote Beer in de Hoornse wijk Grote Waal heeft een make-over gehad. Dankzij Rakan en z'n vrienden - en een beetje hulp van stichting Netwerk - hangt er nu een vrolijk gekleurde slinger voor de ingang. Het moet ervoor zorgen dat het winkelend publiek wordt opgevrolijkt in de coronatijd.

"Dat is echt heel tof", vertelt Pien Knijn, kindwerker bij stichting Netwerk. "Het helpt goed dat wijkbewoners aan elkaar vragen om mee te doen. Als er een jongetje van acht voor je staat, dan wil je natuurlijk sowieso meedoen. Dus dat maakt wel een verschil." De kracht schuilt volgens Pien in de positiviteit. "Dat is de achterliggende boodschap: we zijn samen en komen hier samen doorheen. Daardoor willen veel mensen meedoen."

De slinger hangt nog tot Pinksteren bij de Grote Beer. Iedereen is welkom om een A5-papier met een mooie boodschap in te leveren bij het wijkcentrum. "Het leukste zou natuurlijk zijn als we steeds een lantaarnpaal verder kunnen pakken, dus daar gaan we voor", aldus Pien Knijn.