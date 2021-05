Schade aan mechaniek houdt Coenbrug zeker maanden dicht

Tijdens het onderzoek naar de defecte Coenbrug bij Zaandam is er schade aan de motor en de tandwielen van de brug geconstateerd. De brug was eind april net klaar na lang onderhoud, maar is nu opnieuw maanden dicht. "Dit komt omdat er goed onderzocht moet worden hoe erg de schade is en hoe lang het gaat duren om het te repareren", zegt Rijkswaterstaat.

Het is voor Rijkswaterstaat nog onduidelijk wat er precies allemaal stuk is en hoe het heeft kunnen gebeuren. Wel is er schade aan het mechanisme dat voor het open- en dichtgaan van de brug zorgt.



Begin deze maand hoorden omwonenden een harde klap, waarna de brug het niet meer deed. "Het is onwaarschijnlijk dat de brug is dichtgevallen", zegt een woordvoerder. Omdat er dan schade te zien zou moeten zijn aan de buitenkant van de brug. Die is er volgens Rijkswaterstaat niet. Het mechanisme dat nu stuk is, stond niet op de lijst om gerenoveerd te worden.

Renovatie

Eind april werd de brug opgeleverd na een langdurige renovatie. Zo werd er in 2020 super stil asfalt neergelegd op de A8 voor de brug en is er gewerkt aan het oplegpunt. "Er is extra staal aangelegd op het punt waar de brug steunt, ook zijn de duw- en trekstangen aangepakt", zegt een woordvoerder. Het is volgens Rijkswaterstaat nog onzeker of het gedeelte wat nu kapot is te maken heeft met de aandrijving van die duw- en trekstangen. Zolang het onderzoek loopt kan Rijkswaterstaat daar niets over zeggen.

Wel laat de woordvoerder weten dat er nog een grootschalig onderhoud komt bij veel bruggen van Rijkswaterstaat en daarbij zal de Coenbrug ook weer worden meegenomen. Wat er dan vervangen moet worden en wanneer het onderhoud gepland staat, is nog niet duidelijk.