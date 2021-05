Koplampdieven slaan toe in Haarlem: twintig aangiftes in één maand

Haarlem wordt geteisterd door een groep koplampdieven die ’s nachts actief is. De criminelen lijken specifiek op zoek te zijn naar de lampen van de Volvo V60. Sinds half februari ziet de politie een forse stijging van het aantal diefstallen.

Een van de slachtoffers is Bert Hulshof. Bij hem werden de lampen eerder deze week voor de derde keer in twee maanden tijd gestolen. Hij uit zijn frustratie op Twitter. Ook bij Haarlem105 en NH Nieuws zijn meerdere meldingen binnengekomen.

De groep zou voornamelijk actief zijn in de buurten Den Hout, de Koninginnebuurt en het Centrum. De kosten voor nieuwe lampen kunnen oplopen tot in de duizenden euro's.

Hoewel de politie binnen een maand twintig aangiftes heeft gekregen ziet Chris van Tijen van Volvo-dealer Stern Haarlem geen stijging in het aantal koplamploze Volvo's dat binnenkomt. Het komt vaker voor, zegt hij.

"Ook van andere automerken worden koplampen gestolen. Het kan zijn dat er in het criminele circuit een grote bestelling voor dit type koplampen is gedaan. Soms zijn het autobanden, dan weer spiegels of velgen."

'Parkeer auto in zicht van camera'

De politie is op zoek naar getuigen en Volvo V60-eigenaren worden opgeroepen om hun auto in het zicht van een camera te parkeren. Ook worden kennissen van eigenaren opgeroepen om niet Volvo-eigenaren te taggen onder Facebook-berichten. "Criminelen lezen ook mee", aldus de Haarlemse politie.