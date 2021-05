Ziekenboeg stroomt langzaam leeg bij FC Volendam

Samir Ben Sallam keert weer terug in de ploeg. De middenvelder, die de laatste wedstrijden ontbrak vanwege ziekte, is weer helemaal hersteld. Alex Plat en Franco Antonucci trainden dinsdag niet mee met de selectie en zijn dus nog een vraagteken voor de wedstrijd van morgen.

"Het blijft puzzelen op het middenveld, dat zal de komende weken niet anders zijn", zegt Jonk. "Het puzzelen is niet ideaal, maar we hebben ermee te maken. Ik ga er ook geen issue van maken, want het is gewoon de situatie."

Onder de lat heeft Jonk ook minder kopzorgen. Zowel Joey Roggeveen als Dion Vlak stonden weer op het veld, maar zullen plaats moeten nemen op de bank. De afgelopen wedstrijden geeft de technische staf de voorkeur aan Nordin Bakker onder de lat. "Onder de lat ziet het er positief uit."

