Handige tandpasta, bandenservice en de diamant onder aardappels in Pak An Doen (31)

Handige tandpasta, bandenservice en de diamant onder aardappels in Pak An Doen

De 'Rolls Royce' onder de aardappelen en het ‘benne’ allemaal goudklompies. Isabella is op bezoek bij Hero Stam. De grootste fan van het aardappelras 'de Opperdoezer ronde'.

Aardappelteler Hero Stam is de grote motor achter de ‘goudklompjes’. Isabella is bij hem op bezoek, want: het is tijd om te oogsten! Het is niet zomaar een aardappel. Deze soort komt uit een heel specifiek stukje West- Friesland rond de plaats ‘Opperdoes’.

Peter Radix uit Haarlem zag met lede ogen aan hoe zijn tandpasta overal in zijn badkamer terecht kwam, behalve op de tandenborstels van zijn kinderen zelf. Hij bedacht een oplossing en bedacht er, samen met ‘Speelman en speelman’, een begeleidend lied bij. Sindsdien is tandenpoetsen voor zijn kinderen niet een plicht maar een feestje. En om dat geluk verder te verspreiden begon hij een bedrijfje voor tandenpoets-pilletjes.

En ook het bedrijf van de vriendin van Peter Veldhoven begon uit een kleine ergernis. Ze vroeg zich af waarom er in de garage altijd stapels met banden lagen en waarom deze banden twee keer per jaar in de achterbak van de auto gesleept moesten worden. Het zette de Haarlemse ontwerper aan het denken en vorig jaar was de mobiele bandenservice een feit.