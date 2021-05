Chantal boos om tragische dood buurvrouw na brand: "Had voorkomen kunnen worden"

Het dodelijke slachtoffer van de uitslaande woningbrand aan de Delta in Huizen vanmorgen was een bejaarde dementerende vrouw, waarvoor buurtbewoners al langer aan de bel getrokken bij instanties om hulp voor de vrouw te vragen. Dat vertellen verschillende buurtbewoners aan NH Nieuws. Ze waren al langer bang dat het op een dag fout zou gaan. "Elke dag wist ik dat dit kon gebeuren", vertelt buurvrouw Chantal.

"We hebben echt aangegeven dat dit zo niet langer kon, het was echt gevaarlijk"

Gas al eerder afgesloten

Chantal kent haar overleden buurvrouw goed. Drie jaar geleden kwam Chantal bij haar in de straat wonen en al snel was bij haar duidelijk dat de buurvrouw dementerend was. "Soms dacht ze dat ze ineens weer kon fietsen, terwijl ze met een rollator of een wandelstok liep."

Als nieuwe buur schakelde ze dan ook al snel instanties in om in te grijpen. "We hebben echt aangegeven dat dit zo niet langer kon, het was echt gevaarlijk. Uiteindelijk lukte het om het gas in haar woning af te laten sluiten om ongelukken te voorkomen."

