Etalageruit ingeslagen bij overval op parfumerie Buikslotermeerplein

Een parfumerie op het Buikslotermeerplein in Noord is vanochtend slachtoffer geworden van een poging overval. Daarbij werd een etalageruit ingeslagen.

De politie werd kort na 10.00 uur over de overval gealarmeerd. Volgens de politie kwamen twee verdachten de winkel binnen en sloegen vervolgens een etelageruit stuk.

Ze zouden er vervolgens zonder buit vandoor zijn gegaan. Wel is er fikse schade. Het geschrokken personeel raakte niet gewond. Via Burgernet is opgeroepen om uit te kijken naar de twee verdachten.