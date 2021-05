Vrijwilligers in het zonnetje gezet voor inzet tijdens verkiezingen

Fred Nansink is een van de langstzittende stembureauvrijwilligers. Al vanaf 1998 is hij vrijwillig stembureaulid en ook zijn vrouw en zoon zijn vrijwilligers. De gemeente vond het zo bijzonder dat een heel gezin zich inzette, dat de familie Nasink speciaal bezoek kreeg. Waarnemend burgemeester Wim Groeneweg reikte de presentjes persoonlijk uit.

