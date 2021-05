VVD-fractievoorzitter Chris de Meij trekt zich tijdelijk terug vanwege gekapte bomen

Fractievoorzitter Chris de Meij heeft zich gisteren tijdelijk teruggetrokken van zijn partij VVD in Hoorn. Volgens de partij heeft dat onder meer te maken met de ophef die ontstaan is door de zaak tussen de gemeente Hoorn en Stichting Stadslandbouw Hoorn. De stichting heeft bomen gekapt op een stuk grond bij Hoorn 80 voor een voedselbos en een bijenstal, maar had hiervoor nog geen vergunning verkregen van de gemeente.

In een reactie laat Bianca Bos, die tijdelijk de taken van De Meij overneemt, weten dat de fractievoorzitter van de Hoornse partij niet met ruzie uit de partij vertrokken is. "We hebben in goed overleg besloten dat Chris even een pas op de plaats maakt", legt Bos uit. "Het is voor hem, ook door privéomstandigheden, momenteel een ingewikkelde tijd. "

Geen vergunning verleend

Chris de Meij raakte afgelopen weekend in opspraak vanwege Stichting Stadslandbouw Hoorn, waar hij ook voorzitter van is. De stichting heeft op een stuk grond bij bedrijventerrein Hoorn 80 bomen illegaal gekapt voor de aanleg van een voedselbos en een bijenstal.

De gemeente is eigenaar van het stuk grond en had nog geen vergunning verleend voor de kap van de bomen. Er vond nog overleg plaats tussen de gemeente en de stichting, toen er vanuit de stichting besloten werd om de bomen te kappen en aan de werkzaamheden te beginnen.

De gemeente heeft hierop besloten om alle werkzaamheden stil te leggen en heeft aangifte gedaan tegen Stichting Stadslandbouw Hoorn. Die reageerde geschokt op het besluit van de gemeente en bood haar excuses aan.

Stabiele partij

Chris de Meij is sinds 2006 lid van de VVD en is sinds 2014 raadslid in de gemeente Hoorn. Sinds 2018 is hij ook fractievoorzitter van de partij geworden. Hij hield zich onder andere bezig met zaken als De Poort van Hoorn, Duurzaamheid en Recreatie.

"Het aftreden van een fractievoorzitter komt natuurlijk nooit goed uit", vertelt Bianca Bos, tijdelijk fractievoorzitter van de Hoornse VVD. "Toevallig komen zijn privé-omstandigheden tegelijk met dit verhaal, waardoor wij in goed overleg besloten hebben dat Chris even een pas op de plaats maakt. "

Het is niet bekend wanneer De Meij terugkeert bij de Hoornse fractie. "De zaak met Stichting Stadslandbouw Hoorn moet nog verder onderzocht worden", aldus Bos. "Wij weten als partij momenteel ook niet alles daarvan en op dit moment is er nog niet veel meer bekend. Onze VVD-fractie gaat gewoon stabiel verder. Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik ga mijn uiterste best doen om de taken van Chris zo goed mogelijk over te nemen tijdens zijn afwezigheid."