De Peiling: ik kijk niet meer naar de coronapersconferentie

Vanavond wordt de 32e coronapersconferentie uitgezonden. Alle persconferenties worden enorm goed bekeken, al wordt de interesse na 14 maanden steeds minder. Ook blijkt dat uit de kijkcijfers dat onze gedachten na korte tijd al afdwalen meldt RTL Nieuws . Kijk jij nog trouw iedere persconferentie? Of doe jij het met de informatie die van tevoren uitlekt?

Volgens communicatiedeskundigen vergeten mensen tot 80 procent van de boodschap, en dwalen onze gedachten na 10 minuten af. In de kijkcijfers is een behoorlijke daling te zien: april vorig jaar keken er nog 7,8 miljoen mensen naar de persconferentie, bij de laatste waren dit 4,7 miljoen mensen.

Interesse

Hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte zegt tegen RTL Nieuws dat des te meer nieuws mensen verwachten, des te groter de kans dat we daadwerkelijk voor de tv zitten. "Omdat de laatste maanden bijna alles uitlekte en de nieuwigheid er ook wat van afging, is de neiging om te gaan kijken minder groot geworden. Mensen geloven het wel." Van den Putte verwacht dat de interesse de komende weken weer zal toenemen, omdat we meer positiever nieuws te horen zullen krijgen.

Vergeten

Julia Van Weert, hoogleraar communicatie aan de Universiteit van Amsterdam deed wetenschappelijk onderzoek naar hoe goed mensen luisteren én hoe goed we onthouden. -"Mensen vergeten tussen de 50 tot 80 procent wat er gezegd wordt." Bij persconferenties zal dat niet veel beter zijn."Volgens de hoogleraar onthouden we vooral het begin van de persconferenties", zegt ze bij RTL.

Eenvoudige woorden

Om de bevolking aan de buis gekluisterd te houden is duidelijke heel belangrijk. Volgens Julia van Weert, die veel onderzoek deed naar de complexiteit van taal, wordt de boodschap beter ontvangen als er eenvoudige woorden worden gebruikt. "Dat geldt voor lager-, maar ook voor hoger opgeleiden. Mits het op een professionele manier gebeurt."