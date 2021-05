Dode na uitslaande woningbrand in Huizer rijtjeshuis, buren geëvacueerd

Een flinke woningbrand aan de Delta in Huizen heeft vanmorgen het leven gekost van de bewoner van het huis. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou volgens buurtbewoners een 'vergeetachtige oudere vrouw' zijn, maar de politie geeft aan daar nog geen details over te hebben.

De brand ontstond vanmorgen rond 5.00 uur door nog onbekende oorzaak en was al snel uitslaand. Volgens buurtbewoners zou er voor of tijdens de brand ook een explosie te horen zijn geweest. De eerste etage van het huis is volledig uitgebrand.

Vanwege de brand zijn bewoners van meerdere huizen in de buurt ontruimd. De brand was snel onder controle. Vanwege het dodelijke slachtoffer doet de forensische recherche onderzoek in het huis.

Buurtbewoners ontdaan

Veel buurtbewoners staan op straat en zijn ontdaan door wat er gebeurd is. Loco-burgemeester Marlous Verbeek is in de straat om te praten met de buurtbewoners en andere mensen die hebben gezien wat er gebeurd is.