Familie vermiste Sumanta hoopt dat Manodj B. eindelijk bekent: "Dit is een marteling"

De familie van de al drie jaar vermiste Sumanta Bansi, de studente uit Hoorn, hoopt dat hoofdverdachte Manodj B. eindelijk bekent verantwoordelijk te zijn voor de dood van Sumanta. Dat laat de advocaat van de familie, Priya Soekhai, weten aan NH Nieuws.

Advocaat Priya Soekhai over de tweede pro formazitting in de zaak over verdwijning Sumanta Bansi - NH Nieuws

"Ze zien het als een marteling. Ze zouden graag antwoorden en opheldering krijgen, om dit een plek te kunnen geven." Ook vandaag volgen de ouders van Sumanta vanuit Suriname via de telefoon de tweede tussentijdse zitting tegen hoofdverdachte Manodj B., in de hoop op antwoorden. Al wisten ze vooraf al dat die er vandaag niet gingen komen. Want zowel B. als zijn advocaat Peter Plasman waren niet aanwezig in de Alkmaarse rechtbank. "Dat vonden de ouders wel vreemd. In Nederland mag dat. Maar ze vonden dat wel heel erg jammer. Misschien dat hij zich toch zou verantwoorden in de rechtbank. Maar nadat ik het had uitgelegd, begrepen ze het wel. Maar ze vinden wel dat hij de verantwoordelijkheid moet nemen", aldus Soekhai. Sumanta mogelijk doodgestoken Tijdens de vorige zitting in februari werd duidelijk dat gesprekken van Manodj B. en zijn familie veelvuldig zijn afgeluisterd. Daarin zou hij tegenover zijn broer bekend hebben Sumanta, die zwanger van hem was, te hebben doodgestoken en vervolgens het lichaam met chemicaliën heeft laten verdwijnen. In verhoren heeft hij dat ontkend. Volgens de familieadvocaat heeft die zitting flinke sporen nagelaten bij de nabestaanden. "Daar hebben ze het heel zwaar mee gehad. Ook omdat ze overvallen werden door dit verhaal tijdens de rechtszaak." Hoop op vondst lichaam bij zoektochten Eind april en ook vorige week nog is er gezocht naar het lichaam van Sumanta in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude. Daar werd een deel van een schep gevonden. Die zou mogelijk een cruciale rol kunnen spelen. Ook komen er nog meer zoekacties, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

NH Nieuws/Chantal Bos

Ondanks dat de familie verrast werd door de zoektochten, hebben ze ook nieuwe hoop dat Sumanta gevonden wordt. "Voor hen is het vinden van het lichaam van Sumanta nog belangrijker dan de straf", aldus Soekhai. Komt Manodj met verklaring? Tijdens de zitting van vandaag werd ook duidelijk dat Manodj B. op 19 mei opnieuw verhoord wordt en mogelijk een verklaring aflegt. En daar hoopt ook de familie van Sumanta op. "Elke keer hoop je op een doorbraak, of meer informatie, en dan blijft dat uit. Dus hopelijk dat de verdachte in het verhoor op 19 mei daar meer over kan vertellen." De zaak tegen Manodj B. gaat op 2 augustus verder, met opnieuw een tussentijdse zitting. Naast Manodj, zijn ook zijn vrouw, zijn vader en zijn broer verdachten in de zaak. Zij zijn momenteel op vrije voeten en in afwachting van de inhoudelijk behandeling.