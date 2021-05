Gemeenteraad Diemen in brief aan informateur Willink: "Zie af van bouw biomassacentrale"

De gehele Diemense gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben een brief geschreven aan informateur Tjeenk Willink met een oproep aan de formerende partijen om zich tegen het gebruik van biomassa te stellen. Daarnaast vragen ze te onderzoeken in hoeverre de subsidie die Vattenfall heeft gekregen voor de biomassacentrale, kan worden teruggetrokken.

Ze hopen dat met de brief naar informateur Willink, hij ook de formerende partijen kan aanspreken: "Het gebruik van houtige biomassa is volgens de raadsfracties van Diemen een slechte zaak. Nu zijn we op het punt aanbeland waarop ook een aankomend kabinet zich duidelijk uit kan spreken over deonwenselijkheid van houtige biomassa."

In de brief aan informateur Willink, die op dit moment onderzoekt welke partijen samen een nieuw kabinet kunnen vormen, worden de formerende partijen opgeroepen om "stelling te nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van warmte voor huishoudens" en "te onderzoeken in hoeverre de aan Vattenfall toegekende SDE-subsidie voor de exploitatie van de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken, worden beperkt of afhankelijk kan worden gemaakt van striktere voorwaarden."

Biomassa is het gebruik van plantaardige en dierlijke materialen als energiebronnen. In Nederland wordt vooralsnog alleen ‘houtige’ biomassa verbrand. Dat is een verzamelnaam voor al het soort hout dat wordt ingezet voor het opwekken van energie. Denk bijvoorbeeld aan takken uit het bos, stro, overgebleven zaagsel of overgebleven hout uit de bouw.

Hoewel de gemeenteraad en het college van B&W begrijpen dat een transitie naar duurzame energiebronnen gemaakt moet worden, zeggen ze dat, omdat er recent is gebleken dat biomassa niet zo duurzaam is als eerder werd gedacht, het besluit heroverwogen moet worden. "De vraag naar biomassa leidt tot ontbossing in de landen van herkomst, de verbranding ervan zorgt voor extra uitstoot van CO2 en de aanname dat biomassa CO2 neutraal is blijkt vooral een papieren werkelijkheid", aldus de brief.

Komst tegenhouden

Ook de gemeenteraad van Diemen probeerde de komst van de biomassacentrale al vroeg tegen te houden. In november 2019 werd er nog een motie aangenomen tegen de bouw, maar er werd uiteindelijk toch een vergunning gegeven door de provincie.

In juni 2020 besloot Vattenfall de plannen voor de bouw uit te stellen. Dat gebeurde door de aanhoudende discussie over de komst van de centrale. Het energiebedrijf wilde eerst een duidelijkere duurzaamheidskader voor biomassa van de overheid, waarna ze opnieuw met betrokken partijen in gesprek zouden gaan. Actiecomité Schone Lucht noemde het uitstellen van de plannen 'bullshit'.

Volgens voorzitter Fenna Swart is het enkel een slimme stunt: "Om nu naar buiten te brengen dat ze willen wachten, terwijl ze dit door onze beroepen sowieso al moesten. Omdat de overheid binnenkort komt met een duurzaamheidskader voor biomassa, is het van hen een heel doordacht plan geweest dat ze nu komen met dit nieuws." Ook de Diemense politiek zegt in de brief aan informateur Willink dat ze hopen "dat het volgende kabinet of het energiebedrijf zelf al vroegtijdig een streep door de plannen haalt".

Greta Thunberg

Gisteren schreef klimaatactiviste Greta Thunberg nog een tweet over de negatieve effecten van de komst van de biomassacentrale in Diemen: "Elk jaar zullen er meer dan 200.000 ton houtpallets verbrand worden in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland. De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij - maar dreigt in plaats daarvan te leiden tot een verhoogde uitstoot van kooldioxide."

In een reactie aan NH Nieuws zei Vattenfall dat het nog niet zeker is of de centrale er ook daadwerkelijk komt. "We zijn bezig met onderzoeken of er alternatieven zijn. Daarom kunnen we in het voorjaar van 2022 op zijn vroegst hier iets over zeggen."