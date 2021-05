Leeuwin en Álvarez missen voorlaatste speelronde door schorsing

De 33-jarige Leeuwin kreeg zaterdag in het duel tegen Fortuna Sittard de rode kaart nadat de verdediger de doorgebroken Sebastian Polter had neergehaald. Leeuwin speelde pas zijn tweede wedstrijd dit seizoen. Hij was na een kwartier in het veld gekomen voor de geblesseerd geraakte Timo Letschert. AZ gaat donderdag op bezoek bij FC Groningen.

Rood in de Klassieker

Ook Edson Álvarez kreeg dit weekend een rode kaart. De Mexicaan in Amsterdamse dienst kreeg tegen Feyenoord aan het einde van de eerste helft rood na een handsbal op de doellijn. Ajax is al kampioen en speelt donderdag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen VVV-Venlo.