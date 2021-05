Verdachte Helderse moordzaak wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

De 64-jarige E. S. die ervan wordt verdacht in september met meerdere messteken een 58-jarige vrouw uit Den Helder om het leven te hebben gebracht, wordt nu in de psychiatrische observatiekliniek het Pieter Baan Centrum onderzocht. De dood van de vrouw maakte veel los in de Balistraat , waar ze woonde en om het leven werd gebracht.

De officier van justitie gaf vanmiddag tegenover de rechter aan dat ze in afwachting is van de resultaten van het Pieter Baan Centrum. Verder moeten nog een aantal getuigen worden gehoord, naar verwachting zal dit in juni worden gedaan.

Ook probeert de officier van justitie de oorspronkelijke 112-melding in handen te krijgen. Vanwege geheimhouding wilde de ambulancedienst deze niet vrijgeven. Door toestemming te vragen aan de nabestaanden, hoopt het Openbaar Ministerie ze toch te krijgen.

S. was niet bij de zitting aanwezig. Advocaat Barbara de Groot verdedigde hem en vond het 'jammer en spijtig' dat ze slechts anderhalve week voor de zitting de aanvullende documenten toegestuurd had gekregen. "Het is verdomde stil gebleven in deze zaak, terwijl het hier wel ergens om gaat."

Geseponeerd

De dochter van S. was wel aanwezig en zei een volgende keer te willen getuigen voor haar vader. Aanvankelijk was de zoon van het slachtoffer ook verdachte in de zaak, maar hij is later vrijgelaten en de aanklachten tegen hem zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Wel kan hij bij de inhoudelijke behandeling als getuige worden opgevoerd.

De zaak gaat over een paar maanden verder. De volgende zitting is op 26 juli bij de rechtbank in Haarlem. Ook dan zal het gaan om een pro forma-zitting, waarbij het vooral zal gaan over de voortgang van het onderzoek.