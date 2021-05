Een spannende dag: zijn de zwaluwen terug na vernielingen aan broedplaats?

Wie regelmatig bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp komt heeft hem ongetwijfeld herkend. De zwaluwwand die vorig jaar juli werd vernield is volledig afgebroken en vernieuwd. De grote vraag was of de zwaluwen weer terug zouden komen, maar wie een paar minuten geduld heeft ziet dat de vogels constant af -en aanvliegen.

Marcel Schalkwijk van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is opgelucht als hij ziet dat tientallen zwaluwen de compleet vernieuwde wand hebben teruggevonden. "Na de vernielingen vorig jaar zomer was het nog maar de vraag of zij ook daadwerkelijk zouden terugkomen", vertelt hij.

Het perfecte plaatje

Naast Marcel kijken ook andere liefhebbers hun ogen uit. Andre Kolthek en Gerrit van Essen uit Hoofddorp staren door hun camera in de hoop op het perfecte plaatje. "De vogels zijn zo snel en behendig dat je voor deze hobby erg veel geduld moet hebben", vertelt Andre. "Maar als je dan thuis achter de computer ziet dat er een aantal 'raak' zijn, is dat alle moeite waard", vult Gerrit aan.

Hoewel tientallen zwaluwen hun nest bouwen in de wand zullen zij nog wel moeten wennen. "Het is niet meer de wand zoals ze gewend zijn. Het is glad, het is heel iets anders, maar zoals je kunt zien: ze hebben hun hotel voor deze zomer gevonden."