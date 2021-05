Vierde keer lood gestolen van Heemsteedse kerk: "Dit voelt als een soort aanranding"

Voor de vierde keer in een paar jaar tijd, is er lood gestolen van het dak van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede. Dit keer trokken drie mannen 's nachts acht tot tien loden lamellen van de kapel. En dat hakt er flink in bij de parochianen. "Dit voelt als een soort aanranding", vertelt Michel Bakker van de gebouwencommissie. "Misschien is het nog wel sterker met een kerk, dan met een huis."

Het dak van de kapel stond er tot voor kort mooi bij, helemaal in oude staat gerestaureerd na eerdere diefstal van het dak vorig jaar. Maar nu is de linkerkant gehavend en missen er loden lamellen. Op camerabeelden van een beveiligingscamera van de kerk zelf, is vastgelegd hoe drie mannen 's nachts te werk zijn gegaan. De leden van de gebouwencommissie zijn kwaad dat het weer is gebeurd. "Wij proberen de gebouwen zo mooi mogelijk te houden en daarom voelt het niet alsof er een paar dakpannen zijn weggehaald. Een gemeenschap voelt zich in het hart aangetast."

Het gestolen lood zal de dieven waarschijnlijk een paar tientjes opleveren op de zwarte markt, terwijl de reparatie van het dak in de duizenden euro's loopt. "Dat lood moet slabben voor slabben in de vorm worden geklopt. En dan moet er nog een omslag komen zodat het niet gaat lekken. Dat is dus heel kostbaar", vertelt Michel.

Weinig giften

Het is nog niet duidelijk waar de kerk de reparatie van gaat betalen. Door het teruglopende aantal kerkgangers in combinatie met de coronapandemie, komen er al tijden minder giften binnen bij de kerk. En is de kas dus niet goed gevuld voor dit soort onvoorziene kosten. "Dit komt heel slecht uit. Ik weet ook nog niet waar we dit van gaan betalen."

De leden van de gebouwencommissie gaan nu bekijken wat ze nog meer kunnen doen om diefstal in de toekomst te voorkomen. Naast prikkeldraad en een beveiligingscamera denkt Michel ook aan een bewegingssensor met alarm. "Misschien ook nog wel meer prikkeldraad. Het is wel een ervaringsfeit dat deze dieven zich door niets laten afschrikken."