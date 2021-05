Ferron's trailer met boot 's nachts gestolen van oprit

Meerdere dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag de boot met de trailer van Ferron Boukens en Deborah Visser uit Hoogkarspel gestolen. "Het moet ergens rond half vijf gebeurd zijn", vertelt Ferron aan WEEFF. "Het is enorm balen dat ze hem gestolen hebben. We hopen dat iemand meer informatie heeft over de boot en waar hij nu is."

Ferron en zijn partner Deborah haalden hun boot twee weken geleden op uit de stalling, waarna hij met de trailer bij hun op de oprit stond. "We zouden hem dit weekend helemaal schoonmaken en laten controleren, om daarna weer te water te laten om te kunnen varen."

Toen Ferron op zondagochtend wakker werd en beneden kwam, merkte hij op dat het al aardig licht aan de zijkant van zijn huis was, de plek waar de trailer met de boot stond. "Toen ik naar buiten keek zag ik dat hij er niet meer was", legt hij uit. "Daar zijn we erg van geschrokken. Dan begin je toch wel even te schreeuwen en te vloeken. Ik ben daarna nog in de auto gestapt om in de buurt te kijken of hij misschien ergens stond, maar ik heb niks aan kunnen treffen."

Camerabeelden

Ferron heeft aangifte gedaan bij de politie die de diefstal gaat onderzoeken. Daarbij zijn ook camerabeelden verstuurd van de buren van Ferron en Deborah. "Daarop was te zien dat er 's nachts twee mannen tussen de 20 en 30 jaar meerdere keren door de straat liepen. En ook reed er een busje meerdere keren door de straat", aldus Ferron. "We hebben op de beelden niet precies kunnen zien hoe die is meegenomen, maar wel dat de trailer rond half vijf 's nachts achter een wit busje hing."

