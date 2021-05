Waarom buurtcafés in beheer van bewoners binnenkort de normaalste zaak van de wereld zijn

Andijkers die gemeenschappelijk een dorpskroeg overnemen en inwoners uit Westbeemster die massaal de portemonnee trokken toen het buurtcafé dreigde te veranderen in een appartementencomplex. Volgens hoogleraar Filantropische Studies, Theo Schuyt, is dit de toekomst. "De bereidheid om te handelen uit maatschappelijk belang is toegenomen."

't Ankertje, Andijk - Isabel Broersen

De Alkmaarse hoogleraar denkt dat met name binnen gemeenten en dorpen de gevolgen van de pandemie het meest zichtbaar zullen worden en dit bij mensen de urgentie oplevert om meer in zelfbeheer te nemen. Ook Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noord-Holland, denkt dat we overname van horecazaken door buurtbewoners mogelijk vaker gaan zien. Meer digitale mogelijkheden Een verklaring hiervoor ligt volgens hoogleraar Schuyt in de toegenomen digitale mogelijkheden. Hierdoor kan men gemakkelijker met elkaar communiceren en zijn de opties voor geldinzameling uitgebreid. "Je hoeft niet meer naar de bank om het geld bij elkaar te krijgen." Dat zie je onder meer terug bij twee bewoners van het Borneo-eiland in Amsterdam die na een zorgelijk bericht op Instagram geen moment aarzelden en begonnen met een inzamelingsactie voor buurtcafé De Oceaan. In een paar dagen tijd haalden zij meer dan tienduizend euro op. In Hoorn schoten inwoners massaal de eigenaren van een pas begonnen café via een crowdfundingsactie financieel te hulp.

Jet Bakels is onderzoeker bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en benadrukt het belang van de plaatselijke buurtcafés. “Het zorgt voor de verbinding. Mensen hebben het nodig om met een bepaalde groep op een specifieke plek samen te komen en een biertje te drinken.” Heft in eigen hand Ook zorgt het ervoor dat de connectie met het verleden volgens haar behouden blijft. “Als mensen gaan verhuizen, zullen zij altijd bij de kroeg terugkomen. Het dient dan als honk. Je hebt er namelijk vanaf je twintigste gezeten.” Door die maatschappelijke functie zijn mensen volgens de VU-hoogleraar Schuyt bereid om in zo'n plek te investeren. De kroeg 't Ankertje in Andijk is daar een goed voorbeeld van. Door het mogelijk verdwijnen van de enige kroeg in het dorp zou het woon- en leefplezier voor de bewoners op het spel staan. Binnen vijf dagen stonden veertien dorpsgenoten paraat om in de kroeg te investeren. Bekijk hieronder de video

Dorpskroeg in handen van inwoners - NH Nieuws