Politieke partij OPA wil kap vijfhonderd bomen voorkomen

Van Lier ziet graag dat het college onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de gezondheid van de populieren en of verwijdering echt wel noodzakelijk is.

"Het is vandaag windkracht 8. Er ligt niets op de weg. Die bomen zijn vitaal en kerngezond en kunnen nog makkelijk 20 jaar mee. Als dit echt moet gebeuren zal ik er echt niet tegen zijn, maar dit slaat nergens op", zo vertelde hij aan NH Nieuws.

Van Lier vraagt of er een kapvergunning nodig is van de gemeente Alkmaar, of dat er wellicht een andere manier is om het plan van de provincie te dwarsbomen. Ook wil het OPA-raadslid weten hoe het college van plan is toe te zien op de plicht om nieuw groen te plaatsen als vervanging. De provincie wil dit najaar aan de andere kant van de N244 fruitbomen en struiken planten.

