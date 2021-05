Gemeente wil zes zieke bomen kappen in Andijk, raadslid wil ze liever snoeien

De gemeente Medemblik vroeg ongeveer twee maanden geleden een kapvergunning aan voor zes bomen langs de Notaris Steenpoortestraat in Andijk. De essen zorgen volgens de gemeente voor onveilige situaties, maar volgens raadslid Ria Manshanden is dit niet het geval. Zij stelde daarom vragen over de beoogde kap van de bomen. "Waarom heeft u zoveel haast met het kappen van deze essen?"

De zes bomen staan in de omgeving van de gemeentelijke gymzaal De Krimper. Het zou gaan om beeldbepalende bomen, die ongeveer 50 jaar oud zijn. Volgens bezorgde inwoners lijden de bomen aan essentaksterfte en zijn de zes essen in slechte conditie. De gemeente vindt het daarom noodzakelijk om de bomen te kappen, omdat de vallende takken schade kunnen aanbrengen aan de omgeving van de bomen. "De zieke essen staan weliswaar in de nabijheid van de gymzaal, maar zijn niet zodanig

gesitueerd dat eventueel afvallende takken daadwerkelijk gevaar of schade kunnen

veroorzaken", aldus het raadslid in één van haar vragen. "De praktijk wijst uit dat bezoekers hun fietsen niet achter, maar voor of naast de gymzaal neerzetten. Waarom wordt het gevaar schromelijk overdreven?" Niet controleerbaar Raadslid Manshanden zou graag zien dat de bomen enkel gesnoeid worden, zoals op andere plaatsen in de gemeente wel is gedaan. Door middel van een aantal raadsvragen wil Manshanden weten waarom de gemeente die optie niet overweegt. Daarnaast wil zij onder meer weten of de gemeente niet enkele maanden kan wachten met de kap van de bomen, mochten zij dit noodzakelijk vinden. "Op dit moment is het ziektebeeld niet controleerbaar, omdat de bomen nog niet in het blad zitten", luidt één van de argumenten. "Is de gemeente bereid te wachten, om de inwoners in de gelegenheid te stellen om de juistheid van de afweging met eigen ogen te beoordelen?" De raadsleden dienden de vragen afgelopen vrijdag in. De gemeente neemt normaalgesproken twee weken de tijd om politieke vragen te beantwoorden.