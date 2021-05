Femke verliet Amstelveen voor bijzondere zeiltocht: "Ik kon alleen nog huilen"

Mentale trainer van jonge topsporters en coach voor het bedrijfsleven: Femke Lobach uit Amstelveen is van alle markten thuis. Ook schreef ze het boek 'Overal Horizon', na een avontuurlijke zeiltocht. Tijdens die reis werd ze geconfronteerd met onverwerkt verdriet over haar man, die ze op haar 35ste verloor.

De kinderen van Femke, Tom en Gijs, waren 5 en 6 jaar toen haar man overleed. "Ik had zoiets van: laat ik proberen om vader én moeder te zijn, dat is gewoon mijn overlevingsmechanisme." Op die manier heeft Femke zich door het leven gesleept en haar best gedaan om er voor haar kinderen te zijn.

Femke Lobach

Toen ze in 2015 besloot om met haar nieuwe partner een groot avontuur aan te gaan op zee, had ze niet gedacht dat het zo'n emotionele reis zou zijn. "Ik geloof niet dat ik bang ben geweest, eigenlijk. Maar je beseft hoe klein je bent. We zijn in 15 dagen misschien één schip tegengekomen en hebben geen land gezien. Als er dan iets fout gaat, moet jij het oplossen." "Vanaf dat Han - mijn vorige partner - overleed, heb ik het allemaal zelf opgelost. Dan vertrouw je zo op jezelf dat het heel moeilijk is om het weer uit handen te geven. Toen werd ik verliefd op iemand, maar eigenlijk durfde ik niet meer."

Femke Lobach

Iets wat Femke opnieuw heeft geleerd, is vragen om hulp. "Tijdens een storm heb ik vijf dagen nauwelijks geslapen. Toen moest ik wel hulp vragen, ik kon me er niet aan overgeven, toen stortte ik in en moest ik me wel overgeven aan m'n nieuwe vriend. Ik kon alleen nog huilen en verder niks meer." Vanmiddag sprak Patricia Nagelkerke uitgebreid met Femke in het programma Lunchroom op NH Radio. Het gesprek luister je hieronder terug.

Femke Lobach in Lunchroom - NH Nieuws

