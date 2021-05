Nu al ergernis over Hilversumse deelscooters: 'Scooters staan lukraak voor huizen'

Hilversum heeft sinds anderhalve week geleden zo'n honderd deelscooters die je op verschillende plekken kunt pakken om je van de ene kant van het dorp naar de andere kant te verplaatsen. De komst van de deelscooters moet ervoor zorgen dat mensen vaker de auto laten staan en zo'n duurzame scooter pakken als ze bijvoorbeeld willen gaan winkelen in het centrum. Het centrum van Hilversum moet uiteindelijk autoluw worden.

Het gebruiken van zo'n scooter is simpel: met een app zoek je een scooter op, haal je hem van het slot, start je hem en parkeer je hem vervolgens na een ritje weer.

Dat het gebruik van de elektrische scooter zo laagdrempelig is, lijkt voor veel overlast te zorgen. Het parkeren van een scooter na een ritje kan vrijwel overal, of er nu een parkeerplaats is of niet. Het zorgt ervoor dat de scooters te pas en te onpas midden op straat staan of pal voor een huis. Er wordt geen toezicht gehouden op de groene scooters, dus al een paar dagen na de komst van de scooters ging er ook eentje door vandalen kopje-onder.

Overlast

De Hilversumse CDA-fractie heeft de afgelopen twee weken veel klachten gehoord over de scooters en noemt het 'onwenselijk dat de scooters lukraak voor huizen worden gezet'. De partij wil de overlast aankaarten en stelt raadsvragen over de scooters. Zo vraagt de partij onder meer hoe Hilversum omgaat met het handhaven van het verkeerd parkeren van de scooters en wat er gebeurt als de scooters bijvoorbeeld het voetpad blokkeren.

Daarnaast wil de CDA-fractie weten of de gemeente Hilversum schade heeft geleden doordat een van de scooters in de Lorentzvijver is gegooid. De vragen moeten nog worden beantwoord.

Andere gemeenten

Hilversum is overigens niet de eerste gemeente waar bewoners duidelijk nog moeten wennen aan de komst van de elektrische deelscooters en waar de scooters voor parkeeroverlast zorgen. Zo rijden de groene scooters sinds afgelopen november ook al rond in Haarlem, maar ook daar zorgden ze al snel voor verkeers- en parkeerproblemen.