Spaarne Gasthuis kan 7.000 vaccinaties per weekend zetten

Het Spaarne Gasthuis springt bij om jonge, gezonde mensen vanaf eind mei te vaccineren. In het ziekenhuis in Hoofddorp en eventueel in de locatie Haarlem-Noord is er capaciteit om 7.000 prikken per weekend te zetten.

Voor vaccinaties is dan ruimte voor op zaterdagen en zondagen van 8.00 uur tot 22.00 uur. Personeel van niet-covid- en spoedafdelingen gaan de prikken zetten en voor de gevaccineerden zorgen.

Janssen-vaccin

Het Spaarne Gasthuis hoopt dat ze het Janssen-vaccin kunnen zetten omdat de mensen dan maar eenmaal langs hoeven te komen.

Het ziekenhuis zegt graag mee te werken aan het zetten van de vaccinaties. "Het aantal medewerkers dat we nodig hebben voor deze vaccinatieweekenden staat niet in verhouding tot wat nu nodig is om alle extra covidbedden en IC bedden in de lucht te houden. Dus als ziekenhuis helpen we graag mee met het vaccineren zodat we snel minder opnames krijgen."