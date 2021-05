Kwart van 't Gooi heeft coronavaccinatie al gehad, derde prikstraat geopend

"Als alle vaccins volgens schema worden geleverd, kunnen we 30.000 prikken per week zetten"

Met het derde vaccinatiepaviljoen moet het de komende weken steeds harder gaan met het aantal vaccinaties per dag. Als er voldoende vaccinaties worden aangeleverd, zouden er in de regio meer dan 3.600 prikken per dag kunnen worden gegeven, wat neerkomt om zo'n 30.000 prikken per week. "We verwachten de piek van het aantal vaccinaties tussen eind mei en eind juni, want dan worden alle vaccins pas echt volgens schema geleverd", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. "Tot die tijd krijgen we veel minder vaccins, maar we doen wat we kunnen. Deze week staan er 13.000 afspraken voor een vaccinatie, wat neer komt op zo'n 600 vaccinaties per locatie per dag."

Daarbovenop komen overigens nog de vaccinaties die nu al worden gezet door huisartsen en de ziekenhuizen. Wie welk vaccin krijgt en bovenal wie het vaccin zet, verschilt per groep.

Drie locaties

Op de drie vaccinatielocaties wordt op zeven dagen per week twaalf uur per dag geprikt. Met de komst van de derde vaccinatielocatie is het aantal plekken om te prikken ook goed verdeeld over de regio, zodat mensen niet al te ver hoeven te reizen voor hun coronavaccinatie.

Het prikken gebeurt normaal gesproken van 8.00 tot 20.00 uur. Alleen als er minder afspraken zijn, wil de GGD nog wel eens eerder stoppen. "Op de nieuwe locatie in Naarden wordt er bijvoorbeeld vandaag slechts tot 17.00 uur geprikt, maar dat komt omdat we gewoonweg nog niet genoeg vaccins hebben om langer door te gaan. Dat duurt nog even."