Raadselachtig 'wrakhout' met vreemde lijnen, cijfers en cirkels spoelt aan op Texel

Op het Noordzeestrand van Texel is tussen paal 20 en 21 een meterslange balk aangespoeld waarin vreemde lijnen, cirkels en cijfers gekerfd zijn. Het blijkt een 'scheg' te zijn, een balk uit het achtersteven van een schip. Vermoedelijk is het afkomstig van een scheepswrak dat ergens in de buurt zal liggen. De bijna vijf meter lange balk is inmiddels naar Museum Kaap Skil gebracht voor verder onderzoek.