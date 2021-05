Vrouw en kinderen van Eran Zahavi werden vastgebonden tijdens woningoverval

Bij de overval op de woning van PSV-speler Eran Zahavi in het Amsterdamse Buitenveldert zijn de vrouw van Zahavi en vier kinderen vastgebonden. De politie is op zoek naar twee daders en heeft hun signalementen vanochtend vrijgegeven.

De overval op de woning aan Arenborg vond gistermiddag plaats. Rond 14.40 uur werd er bij de woning aangebeld, er stond een man met een postbezorgersjas voor de deur. Toen de vrouw open deed, werd ze direct door de man tegen de muur gedrukt. Achter hem kwam een tweede man met vuurwapen in zijn hand binnen.

Overhoop

Nadat ze de vrouw en kinderen hadden vastgebonden, gingen de twee op zoek naar waardevolle spullen en halen ze de woning overhoop. Ze gingen er uiteindelijke vandoor met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld en lieten de vrouw en de vier kinderen hulpeloos achter.

Niemand raakte gewond, maar volgens de politie is de overval voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest. "Er is slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen", laat de politie weten.

Signalementen

De eerste overvaller heeft een donkere huidskleur, was ongeschoren en rond de twintig jaar oud. Hij was rond de 1.70 meter lang, droeg een postbezorger-T-shirt en een zwarte jas. De tweede overvaller heeft een blanke huidskleur, droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een groene jas met capuchon. Hij was ongeveer even lang als de andere overvaller.

Wie tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook is de politie op zoek naar camera- of dashcambeelden van buurtbewoners.