De Peiling: Langere schooldagen om corona-achterstand in te halen?

Veel opties

Martijn Meeter vraagt zich wel of de emotionele ondersteuning voor leerlingen nog nodig is als de leerlingen weer gewoon naar school mogen en hun sociale leven weer kunnen oppakken. Positief aan de menukaart van het Ministerie van Onderwijs vindt hij de vele opties die geboden worden. "Scholen hoeven niet bang te zijn dat ze in een keurslijf worden gedwongen", zegt hij. "Daarnaast is alles wat in de kaart staat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dus we weten dat het werkt."