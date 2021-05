Agenten met kogelwerende vesten vallen woning binnen

Agenten met kogelwerende vesten hebben gisteravond een inval gedaan bij een woning aan de Groeneveld in Middenbeemster. Dit naar aanleiding van een tip.

Even verderop op de Rijperweg hadden agenten zich eerder verzameld om zich voor te bereiden op de inval. Met een stormram wilde de agenten de deur van het huis openmaken, maar de bewoner deed zelf de voordeur open.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Ook is er niemand gewond geraakt. Wel is er grondig onderzoek geweest in de woning.