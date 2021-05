Hoe veertien Andijkers zelf de laatst overgebleven dorpskroeg overnemen

Na 125 jaar zou de laatste dorpskroeg van Andijk de deuren gaan sluiten. Het Ankertje aan de Dijkweg kwam te koop en gegadigden wilden het pand ombouwen tot een woning. Veertien Andijkers hebben de handen ineen geslagen om dat te voorkomen: samen hebben ze de kroeg overgekocht.

De geruchten van de verkoop van het Ankertje gonsden al een tijdje door Andijk, zo vertelt Peter Manshanden. "Ik had gezegd tegen de eigenaresse van het café: 'Je moet het niet aan iemand verkopen die erin wil gaan wonen. Dan moet je een seintje geven, dan kijken we of we iets kunnen doen'." Het is december 2020 als dat toch dreigt te gebeuren. Daarmee zien Andijkers de laatste kroeg van het dorp verdwijnen. Reden voor Peter Manshanden om in actie te komen: hij pleegt wat belletjes om te vertellen dat "de vlag halfstok hangt" bij het Ankertje. Binnen vijf dagen staan veertien dorpsgenoten paraat om te investeren in de kroeg. Geen grote winst Dat gebeurt vanuit een stichting met drie man aan het roer, waaronder Peter zelf. "Het leuke is, niemand vroeg: wat levert het op", aldus Manshanden. Ze hoeven geen grote winst te behalen, zo vertelt hij. Het gaat erom dat het café open blijft. Lees verder onder de reportage.

De dorpskroeg in Andijk is in handen van Andijkers. - NH Nieuws

De kroeg wordt gekoesterd door een groep Andijkers die er wekelijks bij elkaar komt voor de biljartvereniging. "Maar ook om dinsdagavond even aan de bar te zitten of zondag een biefstuk te halen", aldus Peter. Voor de Andijkse Kim Nieuweboer en haar vriend Niels van Doorn uit Medemblik is het altijd al een droom geweest om zelf een horecazaak te runnen. Al snel namen ze contact op met Peter. Kim Nieuweboer: "We wisten dat het te koop stond en kwamen erachter dat ze het misschien wilden verhuren. We zagen meteen de potentie in het gebouw en dat voelde meteen goed."

Peter vertelt dat daarmee de puzzel compleet was. "Eerst zeiden we: desnoods gaan we zelf achter de bar staan en dan zien we wel hoe dat gaat lopen", aldus Peter. "Maar in dezelfde week kwamen Niels en Kim." Voor het stel liggen er mogelijkheden zat, zo schat Peter in. "Je hebt hier natuurlijk twee jachthavens, het vakantiedorp en er gaan 5.000 mensen op een fiets voorbij." Daarbij wil Kim - die zelf altijd uitweek naar omliggende dorpen voor het uitgaansleven - straks meer jeugd naar de Andijker kroeg te halen. Lees verder onder de foto.

Het Ankertje wordt straks omgedoopt tot eetcafé Sels. - NH Nieuws

"Ik heb altijd geklaagd dat er niet iets dichtbij was", vertelt Kim. "We willen dat het leuk is voor de jeugd om hier te zitten. Ons doel is om jong en oud bij elkaar te zetten." De plannen zijn groot. "Met kermis Andijk willen we weer iets doen, omdat dat nooit levendig is geweest. Dat vinden we een uitdaging: om dat tot leven te brengen." Nieuwe naam Het Ankertje wordt omgedoopt tot eetcafé Sels, wat West-Fries is voor het verlangen naar gezelligheid. Het blijft z'n looks van een bruin café houden, maar er gaat komende tijd - zoals Peter vertelt - "een frisse wind doorheen". Naar verwachting gaat eetcafé Sels op 1 juli open.