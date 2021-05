Havenmeesters zien grote groepen op boten: "Politie zou strenger moeten controleren"

Net als vorig jaar is het op het water behoorlijk druk door de pleziervaart. Ook op de boten gelden coronamaatregelen, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Tot onvrede van sommige havenmeesters, die vinden dat er meer controle moet komen op de groepsgrootte per boot.

Volgens Mulder zijn mensen dit jaar meer gewend aan de coronamaatregelen en kunnen zij daar als bestuur op inspelen. "Dit jaar hebben we de haven daarom ook geopend voor passanten." Tegelijkertijd valt het hem ook op dat er buiten de haven veel mensen in grote groepen op boten zitten.

Nu het wat warmer is, wordt het drukker op het water en in de havens. Dat merken de havenmeesters ook. "Het is zeker druk, vooral ten opzichte van vorig jaar, toen hadden we de haven alleen open voor vaste havenliggers", vertelt Jeroen Mulder, directeur van de Compagniehaven in Enkhuizen.

De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de mensen zelf, maar wat betreft de handhaving staan de havenmeesters in een moeilijke positie. "Meer dan mensen erop aanspreken kunnen wij ook niet, dat ligt echt bij de handhaving zelf. We zien wel dat veel mensen in grote groepen op boten zelf zitten. Handhaving en waterpolitie zouden hier strenger op moeten controleren", zegt Arnould Brouwer van Jachthaven Stenhuis in Aalsmeer.

"Er mogen niet meer dan zes mensen in één boot en ook moeten zij uit hetzelfde huishouden komen", zegt Job ten Brink, werkzaam bij jachthaven Dragt in Aalsmeer. Om de verantwoordelijkheid volledig bij de bezoekers te leggen, dienen de passanten in deze haven een formulier te ondertekenen. "Door het ondertekenen beloven zij zich hier aan te houden, meer kunnen wij ook niet doen."

'Alleen controle bij aanleiding'

Mireille Beentjes, woordvoerder van de politiekorpsleiding, zegt dat er alleen gecontroleerd wordt als daar een concrete reden voor is. "We controleren alleen wanneer er aanleiding is om iemand aan te houden, dat geldt ook op het water. Wanneer we bijvoorbeeld een grote groep met alcoholconsumptie zien, zullen wij hier wel op afgaan."

De politie kijkt hierbij niet actief naar de samenstelling van huishoudens op vaartuigen. "Bovendien zijn er verschillende eenheden die op het water en in verschillende gebieden controleren. Dit hangt samen met de bezetting, waarbij de waterpolitie vooral wordt ingezet voor veiligheid op het water: we gaan niet zonder aanleiding achter iedereen aan", voegt Beentjes toe.